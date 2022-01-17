Новосибирск, 17 января 2022, 10:01 — REGNUM В Новосибирскую область на сегодняшний день поступило 1 млн 972 тыс. 985 доз комплектов вакцины от коронавируса. Об этом было сказано на оперативном совещании сегодня, 17 января, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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По официальным данным, первым компонентом на утро сегодня, 17 января, привились 1 млн 414 тыс. 452 новосибирца. Завершил курс вакцинации 1 млн 342 тыс. 171 житель Новосибирской области.
Ежедневно прививаются около десяти тысяч новосибирцев, из них первым компонентом — в среднем 6,5 тыс. человек в день.