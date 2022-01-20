Севастополь, 20 января 2022, 10:07 — REGNUM В Севастополе при значительном росте заболеваемости COVID-19 отмечается снижение числа госпитализаций пациентов с таким диагнозом. Об этом заявил на заседании оперштаба 19 января вице-губернатор Александр Кулагин, сообщили в пресс-службе правительства города.
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За минувшую неделю уровень госпитализации пациентов с коронавирусом в Севастополе снизился на 8%.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Севастополе был продлен режим повышенной готовности — до 31 марта 2022 года.