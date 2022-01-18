Пермь, , 08:54 — REGNUM В Пермском крае на борьбе с коронавирусной инфекцией выделят дополнительные средства. Источником станет резервный фонд региона. По поручению губернатора Дмитрия Махонина будет выделено 500 млн рублей. Об этом сообщает портал permkrai.ru.

Деньги Юлия Комбакова © ИА Красная Весна

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Деньги потратят на закупку лекарств для пациентов, проходящих лечение на дому (340 млн рублей); транспортировку пациентов с COVID-19 на обследования на компьютерных томографах (3 млн рублей). Еще 100 млн рублей пойдет на дополнительные меры по диагностике COVID-19 и 50 млн рублей — на приобретение медицинского оборудования на случай возможной необходимости открытия дополнительных коек в отделениях реанимации и интенсивной терапии.

Напомним, в Пермском крае прогнозируют новую волну заболеваемости из-за распространения штамма «Омикрон». Ожидается, что рост заболеваемости может составить до 13 тыс. человек в сутки. Губернатор не исключил негативного развития ситуации и введения при таком сценарии локдауна.