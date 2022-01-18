Москва, , 14:37 — REGNUM В России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг почти 64%. Об этом на координационном совете при правительстве РФ по борьбе с COVID-19 заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Татьяна Голикова Дарья Антонова © REGNUM

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«Уровень коллективного иммунитета на сегодняшнее утро в Российской Федерации уже составляет 63,9%», — сказала Голикова.

По её словам, уровня в 80% коллективного иммунитета достигли четыре российских региона — это Севастополь, Санкт-Петербург, Карелия и Чукотский автономный округ.