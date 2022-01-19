Москва, , 11:17 — REGNUM За последние сутки в России показатель суточной смертности в результате заболевания коронавирусной инфекцией составил 698 летальных исходов. Об этом 19 января сообщили в федеральном антиковидном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Накануне умерли от коронавирусной инфекции 688 пациентов, два дня назад — 670. Всего за период пандемии зафиксировано 323 376 летальных исходов.

В Москве за сутки умер 71 ковид-пациент, в Санкт-Петербурге — 62, в Подмосковье — 38.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 19 января, за сутки в России выявили 33 899 заражений коронавирусом.