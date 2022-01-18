Москва, , 08:52 — REGNUM В Москве в связи с распространением нового штамма коронавируса «Омикрон» все городские взрослые и детские поликлиники перешли на усиленный режим работы, сообщается на портале мэра столицы.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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В поликлиниках значительно увеличено число дежурных врачей. Москвичи с симптомами ОРВИ и температурой до 38 градусов могут обратиться за медицинской помощью в поликлинику без предварительной записи.

Для людей с симптомами ОРВИ в поликлиниках разработаны специальные маршруты. После смотра врача, экспресс‑ и ПЦР-тестов у пациента могут взять анализ крови, провести ЭКГ или другие дополнительные обследования.

ИА REGNUM сообщало, не менее 729 случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон» выявлены в Москве с 20 декабря 2021 по 15 января 2022 года.

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