Красноярск, , 13:43 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае умерли 25 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом сообщили 20 января в федеральном оперштабе.

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С начала пандемии жертвами COVID-19 в Красноярском крае стали уже 9200 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 426 носителей коронавируса, за всё время — 179 110. Выздоровели 163 590 жителей региона, в том числе 354 — за сутки.

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