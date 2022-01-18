Москва, 18 января 2022, 14:59 — REGNUM Штамм коронавируса «Омикрон» уже доминирует в Москве и области, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Москвы приняли решение о продлении режима самоизоляции для лиц пожилого возраста из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки с коронавирусом.
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