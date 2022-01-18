Москва, , 14:59 — REGNUM Штамм коронавируса «Омикрон» уже доминирует в Москве и области, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Сергей Собянин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Омикрон» уже доминирует в таких субъектах как Москва и Московская область», — сказал Собянин на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Москвы приняли решение о продлении режима самоизоляции для лиц пожилого возраста из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки с коронавирусом.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» и угроза «удалёнки» — все новости»

Читайте также: В Москве продлили режим самоизоляции для лиц пожилого возраста