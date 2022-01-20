Санкт-Петербург, , 12:38 — REGNUM В Санкт-Петербурге более 700 тыс. горожан прошли в 2021 году диспансеризацию, в том числе после перенесенного COVID-19. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщила 20 января начальник отдела по организации амбулаторной помощи взрослому населению комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Лариса Соловьева.

Диспансеризация Https://adm44.ru

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По ее словам, углубленную диспансеризацию в 2021 году прошли 190 тысяч петербуржцев. Она стартовала с 1 июля 2021 года, и была предназначена прежде всего для тех пациентов, которые ранее перенесли COVID-19.

«Исследования в рамках углубленной диспансеризации проводятся в дополнение к исследованиям профилактического медицинского осмотра, а также I и II этапов диспансеризации», — добавила специалист.

Отметим, что у многих пациентов выявили онкологические заболевания на ранней стадии, а также обнаружили артериальную гипертензию и сахарный диабет.

В 2022 году программа углубленной диспансеризации будет продолжена. Перенесшие коронавирус граждане вновь смогут пройти исследования с целью раннего выявления осложнений.

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