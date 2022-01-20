Курск, , 18:11 — REGNUM В Курской области мобилизуют силы, чтобы не допустить вспышки заражений новым штаммом коронавирусом «Омикрон». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, новый штамм заразнее предыдущего, поэтому вместе с вакцинацией будут приняты комплексные меры.

Измерение температуры Натаялья Стрельцова © ИА REGNUM

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На предприятиях необходимо организовать входные фильтры с измерением температуры, разводить потоки людей, усилить дезинфекцию и контроль за соблюдением масочного режима. Сотрудников, которые почувствовали себя плохо уже на работе, должны изолировать и тестировать на коронавирус. Тестирование предприятия должны организовать за свой — подобный опыт у них уже есть.

Всего в Курской области сделали прививки 81% работников сфер торговли и общепита. На крупных промышленных предприятиях привилось около 80%, в АПК — 82%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, работодателям региона рекомендовали перевести на «удаленку» 30% сотрудников — пожилых, непривитых и имеющих хронические заболевания.

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