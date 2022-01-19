Магас, , 14:36 — REGNUM В Ингушетии, которая стала первым субъектом на Северном Кавказе, где был выявлен новый штамм коронавируса «Омикрон», выросло число случаев заражения им. Подтверждены тесты у восьмерых жителей региона. Об этом 18 января сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

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По его словам, в регионе уже к концу января ожидается значительное увеличение числа заразившихся этим штаммом. Пока же из восьми заболевших двое госпитализированы, остальные лечатся на дому.

«Новый штамм коронавируса «Омикрон» уже выявлен у восьми жителей Ингушетии. Двое пациентов находятся на стационарном лечении, шестеро наблюдаются амбулаторно. В регионе, по прогнозу Роспотребнадзора, ожидается стремительный рост заболеваемости уже к концу января», — сообщил Калиматов в своем Telegram-канале.

По данным федерального оперативного штаба на 19 января, за прошедшие сутки в Ингушетии выявлен коронавирус у 77 человек. Выздоровел за те же сутки 71 пациент, скончались два человека. Общее число носителей коронавируса в регионе составляет 29 955 человек, из них сумели справиться с болезнью 28 070 пациентов. Не удалось спасти врачам 494 жителя республики.