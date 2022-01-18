Москва, , 13:39 — REGNUM Российские власти не обсуждают возможность объявления всеобщего локдауна на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 18 января журналистам.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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По его словам, отдельные ограничения или даже локдаун на местном уровне могут ввести власти регионов, опираясь на особые полномочия. Из-за специфики нового штамма «Омикрон» ситуация может меняться от региона к региону, губернаторы эффективно реализуют свои возможности.

«(Введение) никаких локдаунов в масштабах всей страны не обсуждается», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врач-реаниматолог Михаил Чуйкорассказал об отличии заболевания COVID-19, вызванного штаммом «Омикрон», от прежних форм болезни. Температура может держаться меньше суток, кашель стал проявляться реже, а насморк — чаще, отметил он.

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