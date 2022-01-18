Черкесск, , 09:53 — REGNUM В Карачаево-Черкесии выявлен первый заболевший новым штаммом коронавируса «Омикрон». Его тест подтвердился в Ставропольском противочумном институте, сообщили 18 января в региональном оперативном штабе.

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

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По данным местного управления Роспотребнадзора, больной новым видом штамма является жителем города Черкесска. Он чувствует себя удовлетворительно и в госпитализации не нуждается. По данным проведенной компьютерной томографии, у пациента не выявлена пневмония.

По данным оперштаба, в Карачаево-Черкесии в последние дни несколько вырос показатель заболеваемости COVID-19. При этом уровень госпитализации остается низким, что «говорит о легком течении заболевания у большинства инфицированных».

Всего в Карачаево-Черкесии к 17 января было выявлено 33 233 заразившихся коронавирусом. Сумели справиться с болезнью из них 29 819 пациентов. Не удалось спасти врачам 924 человека. В настоящее время госпитализированы в ковидные госпитали 365 человек.