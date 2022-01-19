Чита, , 09:12 — REGNUM В Забайкальском крае, где пока ещё не выявили ни одного случая заражения «Омикроном», руководителям предприятий предложено «системно оценить уникальность ситуации» распространения нового штамма и обеспечить трудоспособность коллективов в этих условиях. Такую задачу поставил 19 января на совещании всем представителям ресурсоснабжающих организаций губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Его слова цитирует пресс-служба правительства региона.

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

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«Скорость и динамика распространения нового штамма, как показала практика по распространению «Омикрона» в других странах, такова, что прекращается работа первично необходимых для жизнеобеспечения служб, останавливаются предприятия непрерывного цикла.

Новая волна потребует наибольшего включения и осмысления, чтобы не дать заболеваемости стремительно расти. Ваша задача — как только кто-то заболевает, выводить работника с производства на самоизоляцию»,— сказал глава Забайкалья.

Как сообщало ИА REGNUM, система здравоохранения в Забайкалье мобилизуется в связи с ростом заболеваемости COVID-19.

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