Барнаул, , 09:06 — REGNUM В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов человек, по состоянию на 21 января 2022 года вакцинированы 1 217 095. Прирост за последние сутки составил + 7558.

Вакцинация Yarregion.ru

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Из общего числа привитых 56 658 жителей региона получили первую прививку (+1205 за сутки). Число полностью привитых граждан составляло 1 093 908 (+5210 за сутки). Также известно о 66 529 ревакцинированных (+1143 за последние сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января губернатор Алтайского края Виктор Томенко отмечал, что данных показателей ещё недостаточно для создания коллективного иммунитета: более 300 тысяч жителей региона поставили прививку более полугода назад.

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