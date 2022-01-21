Ижевск, , 09:37 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 21 января выявили 326 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 296 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 81 498 случаев, сообщает региональный оперативный штаб в социальной сети.

Борьба с коронавирусом в Югре БУ «Нижневартовская городская поликлиника»

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Напомним, по состоянию на 10 января в республике выявили 55 новых носителей коронавируса. Таким образом, с этого момента суточная заболеваемость COVID-19 в регионе выросла почти в шесть раз.

Среди новых носителей вируса — 62 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 43 человека старше 65 лет.

За последние сутки выписан по выздоровлении 421 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 72 495 человек. Скончались 3474 жителя региона. Накануне среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано три летальных случая. За минувшие сутки скончались четверо жителей республики.

Активными носителями коронавируса в Удмуртии в настоящее время являются 5529 жителей. Из числа получающих лечение 5682 жителя республики находятся в удовлетворительном состоянии, 302 человека — в состоянии средней степени тяжести, 105 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил о выявлении первых 15 случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон» в регионе. Он отметил, что случаи заражения зафиксированы в Ижевске, Балезинском, Алнашском и Сюмсинском районах. В числе носителей нового штамма — подросток в возрасте 16 лет, девять человек в возрасте от 16 до 64 лет и пятеро граждан старше 65 лет.

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