Пермь, , 12:06 — REGNUM В Пермском крае ожидают значительный всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией в связи с распространение штамма «Омикрон». На встрече с коллективом Красновишерской центральной районной больницы глава краевого минздрава Анастасия Крутень сообщила, что, по самым скромным прогнозам, в феврале-марте 2022 года количество заболевших превысит пиковые значения октября-ноября 2021 года в четыре раза. Информация об этом опубликована в Instagram-акаунте главы ведомства.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» неприятно удивит, пятая волна COVID накрывает Россию – трансляция»

Крутень отметила, что власти готовятся к подъему заболеваемости. В частности, выделены деньги на средства диагностики и лекарства, готовы к перепрофилированию для «тяжелых» пациентов 7 тысяч коек.

«Надо иметь в виду, что даже низкая плотность населения, как в северных районах Прикамья, людей от этой заразы не убережет. COVID-19 за полтора года неоднократно был диагностирован и у жителей отдаленных поселков Красновишерского Чердынского округов. Новый штамм представляет особенную угрозу для детей до четырех лет и людей пожилого возраста. Поэтому, пока есть время для формирования иммунитета, нужно прививаться родителям, бабушкам, дедушкам и всем, кому дорого здоровье близких. Прививка в большинстве случаев защищает от заражения или — от тяжелого течения болезни. Вакцины для иммунизации и ревакцинации в поликлиниках есть в достаточном количестве», — подчеркнула глава минздрава Пермского края.

Читайте ранее в этом сюжете: В COVID-центрах Прикамья 209 пациентов находятся в тяжёлом состоянии