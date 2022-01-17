Элиста, , 12:17 — REGNUM В Калмыкии за последние сутки зарегистрировано два летальных исхода среди пациентов, получивших положительный результат теста на коронавирус. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном оперштабе 17 января.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» неприятно удивит, пятая волна COVID накрывает Россию – трансляция»

Всего в Калмыкии подтверждено 757 случаев смерти от COVID-19.

ИА REGNUM напоминает, что в степной республике готовят резерв ковидных коек на случай ухудшения эпидемической ситуации и роста числа госпитализаций пациентов с COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калмыкии за сутки жертвами коронавируса стали два пациента