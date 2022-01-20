Новосибирск, , 12:38 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 20 января, за прошедшие сутки было выявлено 240 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 235 случаев.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За это же время 357 пациентов выздоровели, тринадцать новосибирцев с коронавирусом скончались. В инфекционных стационарах с COVID-19 и с подозрением на него находятся 2363 пациента (в том числе 26 детей), в отделениях реанимации — 273 человека, на ИВЛ — 43 пациента.

Всего в регионе зарегистрировано 99 838 случаев заражения коронавирусом (в том числе у 11 398 детей); 71 160 пациентов выздоровели, умерли 4492 человека.