Ульяновск, , 07:42 — REGNUM В Ульяновской области продолжился значительный рост выявляемых случаев заражения коронавирусом. Это следует из оперативных данных управления Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По сведениям ведомства, за двое суток число вновь подтверждённых случаев заражения SARS-CoV-2 выросло со 174-х (19 января) до 191-го (20 января). Таким образом, прирост составил 17 случаев, или 9,77%.

Количество проведённых тестов на коронавирус достигло 1 671 258. В настоящее время под наблюдением находится 6621 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских отмечал, что после стабилизации ситуации в регион находится в ожидании «очередной очень значительной волны».