Биробиджан, , 06:33 — REGNUM В Еврейской АО помимо коронавируса циркулирует грипп A (H3N2), растёт уровень заболеваемости ОРВИ. Эпидпорог среди жителей региона всех возрастов превышен на 12,3%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 января в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

Грипп Med-instrukcia.ru

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Чаще болеть стали представители всех возрастных групп. Более половины заразившихся ОРВИ (57,4%) — дети до 14 лет. В автономии лабораторно подтверждён 41 случай гриппа A (H3N2).

«В целях недопущения возникновения очагов в медицинских и образовательных организациях предлагаем активизировать профилактические мероприятия, в том числе усилить работу фильтров в детских поликлиниках, повысить качество утренних приемов в детских садах, своевременно изолировать лиц с признаками инфекции, строго соблюдать дезинфекционный режим, включая дезинфекцию воздуха, осуществлять мероприятия по укреплению иммунитета по рекомендациям врача», — посоветовали жителям ЕАО в управлении Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января жителей Еврейской автономии, заразившихся коронавирусом, станет больше, прогнозирует заместитель председателя правительства региона Валерий Жуков. Пока санитарно-эпидемическая обстановка в ЕАО менее напряженная, чем в последнем квартале 2021 года.