Москва, , 12:58 — REGNUM В 2022 году президент России Владимир Путин не станет принимать участие в Крещенских купаниях из-за эпидемической ситуации. Об этом 19 января заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В этом году всё-таки президент предпочёл прислушаться к рекомендациями представителей церкви и не окунаться всё-таки в связи с пандемийными условиями», — заявил Песков.