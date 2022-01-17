Улан-Удэ, , 10:37 — REGNUM Главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев призвал глав районов, руководителей ведомств и предприятий усилить профилактические меры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

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Ранее стало известно о выявлении первых четырёх случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон». В связи с этим санврач призвал работодателей внимательно отнестись к здоровью сотрудников, не допускать к работе контактных лиц.

«Необходимо принять меры согласно указу главы Республики Бурятия в части перевода 30% сотрудников на удаленный режим работы, введения гибкого графика. Это необходимо для того, чтобы минимизировать контакты как на рабочих местах, так и в общественном транспорте», — отметил он.