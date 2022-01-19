Санкт-Петербург, , 12:16 — REGNUM Новый штамм коронавируса «Омикрон» в ближайший месяц полностью заменит штамм «Дельта» в Санкт-Петербурге. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 января сообщил глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, директор Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Евгений Шляхто.

Измерение кислорода в крови Наталья Стрельцова (с) ИА REGNUM

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По его словам, сейчас в городе складывается довольно тревожная эпидемиологическая ситуация.

«Совершенно очевидно, что в течение месяца, а то и раньше, будет замещение «Омикроном» штамма «Дельта», — указал специалист

Несмотря на то, что с новым штаммом заболевание протекает легче, и госпитализаций меньше, количество заболевших увеличится в разы. Вырастет нагрузка на систему здравоохранения, на амбулаторное звено и стационары, из-за чего будут перепрофилироваться больницы, что скажется на оказании помощи пациентам с другими заболеваниями.

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