Рязань, , 15:14 — REGNUM В Рязанской области 20 января подтверждено 148 новых случаев заражения коронавирусом — на 13 больше, чем выявлено сутками ранее, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона. Зарегистрировано 15 летальных исходов.

Палата реанимации в инфекционном госпитале Александр Куликов (с) ИА REGNUM

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Темп прироста инфекции за сутки возрос до 0,21%. Всего в Рязанской области коронавирус выявили у 63 435 жителей. Выписаны после выздоровления 58 252 человека, из них 12 — за последние сутки.

По данным федерального оперштаба, в летальной статистике региона 2 758 смерти от осложнений.