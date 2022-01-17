Кемерово, , 10:22 — REGNUM В Кемеровской области первым компонентом вакцины от коронавируса привились 1108 572 человека — 67,1% от подлежащих вакцинации. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Ревакцинировано от COVID-19 194 098 кузбассовцев, из них 25 563 — за прошедшую неделю.

Как отметил на аппаратном совещании сегодня, 17 января, заместитель председателя правительства региона по вопросам социального развития Алексей Цигельник, переболевшим желательно пройти углубленную диспансеризацию.

Он подчеркнул, что обследование необходимо, чтобы снизить риски инфарктов, инсультов и других серьёзных осложнений. В настоящее время углубленную диспансеризацию прошли уже более 23 тысяч кузбассовцев.