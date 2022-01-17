Пенза, , 10:24 — REGNUM В Пензенской области за последние сутки от последствий заражения коронавирусом скончались девять пациентов. За прошедшую неделю (10 — 16 января) жертвами коронавирусной инфекции стали 56 человек, сообщает региональный оперативный штаб.

Реанимация Дарья Драй © ИА REGNUM

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Общее количество летальных исходов среди ковид-пациентов по состоянию на 17 января достигло 4783 случаев.

Выписали по выздоровлении за прошедшие сутки 610 человек, днём ранее больничный закрыли 622 пациента. Всего с начала пандемии с инфекцией справились 94 292 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году углубленную диспансеризацию прошли более 19 тыс. жителей Пензенской области. 50% пациентов были направлены на амбулаторное лечение под контролем врача-терапевта, порядка 22% — к врачам узких специальностей, еще 130 человек — на восстановительное лечение в условиях стационара.

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