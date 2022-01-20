Казань, , 15:54 — REGNUM В Татарии за последние сутки вакцинировали от коронавируса более 6 тыс. человек. Повторную вакцинацию прошел 162 тыс. 321 житель, сообщает минздрав РТ.

Вакцинация Дарья Драй © ИА REGNUM

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Всего с начала прививочной кампании по состоянию на 20 января в республике против COVID-19 вакцинированы 2 млн 340 тыс. 730 человек, из них иммунизацию за минувший день прошли 6010 жителей. Второй компонент вакцины получили 1 млн 880 тыс. 123 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии зарегистрировали 44 745 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 38 009 ковид-пациентов, скончались 1540 носителей инфекции.

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