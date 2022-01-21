Севастополь, , 09:52 — REGNUM В Севастополе подтверждено 148 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 21 января. Накануне, 20 января, сообщалось о 121 новом заразившемся.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» и угроза «удалёнки» — все новости»

С выздоровлением после COVID-19 выписаны 72 пациента, скончались четыре ковид-пациента, это люди в возрасте от 71 года до 96 лет.

За минувшие сутки в ковидные стационары Севастополя поступило 37 пациентов. Всего в коронавирусных госпиталях города находятся 379 пациентов, у 276 подтверждён диагноз COVID-19. Всего в регионе развернуто 602 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее.

Всего в Севастополе с начала пандемии подтверждено 54 489 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 51 331 человек, 1 925 умерли. Прививки против ковида сделали 286 746 человек. Второй этап вакцинации прошли 274 511 жителей региона.