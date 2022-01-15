Москва, , 12:14 — REGNUM Российские медики подтвердили 27 179 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией за истекшие сутки. 15 января об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

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Днём ранее в оперативном штабе сообщали о 23 820 новых случаях. В новогодние праздники суточный прирост новых случаев COVID-19 в России опускался до уровня 15−16 тысяч. Скорость распространения новой коронавирусной инфекции начала расти с 11 января.

Общее число подтверждённых случаев коронавирусной инфекции в России с начала пандемии достигло 10 млн 774 тыс. За весь период от последствий COVID-19 скончались 320 634 человек, выписано по выздоровлении — 9,8 млн жителей. Под медицинским наблюдением остаются 878 тыс. пациентов.

14 января заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова рассказала о распространении в России нового варианта вируса SARS-CoV-2 «Омикрон». Она добавила, что в Москве на новый вариант вируса уже приходится больше половины от всех подтверждённых случаев COVID-19.

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