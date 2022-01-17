Горно-Алтайск, , 12:34 — REGNUM В Республике Алтай за неделю с 11 по 16 января выявлено 196 случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, по сравнению с предыдущей неделей прирост составил 40%.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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При этом в ряде районов заболеваемость COVID-19 выросла в разы. К примеру, в Турочакском районе выявлено 25 случаев инфицирования против девяти на предыдущей неделе, в Улаганском и Усть-Канском районах — 12 против четырёх.

«По показателю заболеваемости на 100 тысяч проживающего населения по-прежнему лидирует Чемальский район (209,4), на втором месте — Турочакский район (201,3), на третьем — Майминский район (135,9), Усть-Коксинский район (118,9)», — отметили в управлении.

При этом сохраняется высокий уровень заболеваемости внебольничными пневмониями, вызванных заражением коронавирусом. В большинстве случаев заражение происходило дома от контактных лиц или в общественных местах. 56,6% заразившихся за неделю — женщины.

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