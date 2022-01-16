Санкт-Петербург, , 20:43 — REGNUM Количество привитых первым компонентом двухкомпонентной российской вакцины от коронавируса или однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» в Петербурге превысило 3 млн человек. Об этом 16 января сообщили в Смольном.

Вакцинация в Санкт-Петербурге Дарья Драй (c) ИА REGNUM

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Общее число первично привитых составляет 3 млн 1045 человек. В том числе вакциной «Спутник Лайт» привито 645 263 гражданина России, еще 47 014 иностранных граждан получили «Спутник Лайт» на коммерческой основе. Кроме того, 194 тысяч 918 человек в Петербурге уже прошли ревакцинацию.

За период кампании по вакцинации в Петербург поступило 4 млн 44 тысячи комплектов вакцин от коронавируса. Неизрасходованный запас на 16 января составил 842 тысячи комплектов.

В Петербурге работают 190 пунктов вакцинации на базе медицинских организаций, а также 57 мобильных пунктов, в том числе в торговых центрах.

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