Санкт-Петербург, , 15:52 — REGNUM Жители Санкт-Петербурга на фоне резкого увеличения заболеваемости COVID-19 стали активнее вакцинироваться от коронавируса. Об этом 20 января сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.

Вакцинация NIAID

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За прошедшие сутки первый компонент вакцины поставили 4694 человека, что на 3273 человека больше, чем сутками ранее. Тогда привился впервые всего 1421 человек. Количество петербуржцев, прошедших полный курс вакцинации, за сутки увеличилось на 7940 человек. У этого показателя суточный прирост составил 4638 человек. За предыдущие сутки полностью привились 3302 человека.

Судя по росту статистики вакцинации, петербуржцы всерьез обеспокоены ростом заболеваемости ковидом в городе. Тем более что в Петербурге установили очередной рекорд — за сутки количество заражений коронавирусом составило 4753 случая.

С начала организации вакцинации населения в Петербурге привились первым компонентом 2 320 951 человек. Полный курс вакцинации прошли 2 827 108 человек. В этих цифрах не учитываются те, кто проходил вакцинации по линии федеральных ведомств и организаций. Вместе с ними количество привитых в Петербурге перевалило за 3 млн человек.

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