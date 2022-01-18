Саратов, , 09:26 — REGNUM В Саратовской области за время пандемии по состоянию на 18 января подтвердили 136 728 случаев заражения коронавирусом, из них 229 — за прошедшие сутки, накануне выявили 235 заболевших. Выздоровели всего 127 469 пациентов, за минувший день выписали 458 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Из числа заболевших за сутки пневмония диагностирована у 30 пациентов, с признаками ОРВИ — 199 человек. На стационарном лечении находится 1041 пациент, на амбулаторном — 3165.

В Саратове за сутки выявили 95 случаев заражения, остальные — в других районах области. Среди инфицированных преобладают жители в возрасте от 30 до 49 лет — 64 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, заражение штаммом «Омикрон» легче всего перенесут люди, недавно прошедшие вакцинацию и ревакцинацию от COVID-19.

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