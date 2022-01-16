Иркутск, , 13:30 — REGNUM Пока в Приангарье всего четыре подтвержденных случая заражения «Омикроном». Но не стоит расслабляться. Вирус коварен. Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор иркутской области Игорь Кобзев:

Фото штамма «Омикрон» Центр «Вектор»

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» неприятно удивит, пятая волна COVID накрывает Россию – трансляция»

«Поэтому не снижаем темпы вакцинации и ревакцинации. На сегодня двумя компонентами вакцины привиты уже более 1 млн 154 тысяч жителей области. В регионе работают 94 прививочных пункта. Запасы вакцины есть».

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой: на 16 января 2022 года число жертв COVID-19 достигло 7345 человек, причём 16 из них погибли за последние сутки.

Читайте также: В Приангарье жертвами COVID-19 стали ещё 16 человек