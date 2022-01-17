Курган, , 19:38 — REGNUM В Курганской области за сутки обнаружено 79 новых случаев заражения коронавирусом, из них 36 зарегистрировано в Кургане. Об этом 17 января сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус Permkrai.ru

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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 75 случаев.

С начала пандемии в Курганской области на 17 января подтвердили 52 192 случая заражения коронавирусом, вылечились 49 688 курганцев, скончались 1032 человека (один человек за сутки).

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