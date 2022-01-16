Кызыл, , 11:16 — REGNUM Власти Тувы разрабатывают план мероприятий по купированию распространения штамма «Омикрон» в республике. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, будет усилена работа амбулаторного звена системы здравоохранения.

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Кроме того, предусматривается увеличение количества выездных бригад медицинской помощи.

«На данный момент все медучреждения республики на квартал вперед снабжены медицинскими препаратами и средствами индивидуальной защиты. Кислорода также имеется в нужном объёме», — отметили в правительстве.

При этом зампред правительства Александр Брокерт не исключил, что при неблагоприятном развитии обстоятельств, власти могут пойти на ужесточение ограничительных мер.

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