Нарьян-Мар, , 22:01 — REGNUM Появление штамма «Омикрон» в Ненецком автономном округе ожидают в начале февраля. Об этом со ссылкой на главу окружного департамента здравоохранения Елену Левину сообщает пресс-служба администрации региона.

Фото вируса Омикрон Центр «Вектор»

«Штамм, который недавно зарегистрировали в мире, отличается большой контагиозностью (заразностью). Заражение «Омикроном» идёт один к ста, то есть один заболевший может заразить до ста человек, которые попадают в круг его общения. Поэтому скорей всего вирус придёт на территорию нашего региона в начале февраля», — сообщила Левина.

В настоящее время на лечении с диагнозом COVID-19 находятся 85 человек. Из них стационарное лечение получают 14 человек, амбулаторное — 71.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Роспотребнадзоре спрогнозировали поведение «Омикрона» в России.