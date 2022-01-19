Нарьян-Мар, 19 января 2022, 22:01 — REGNUM Появление штамма «Омикрон» в Ненецком автономном округе ожидают в начале февраля. Об этом со ссылкой на главу окружного департамента здравоохранения Елену Левину сообщает пресс-служба администрации региона.
В настоящее время на лечении с диагнозом COVID-19 находятся 85 человек. Из них стационарное лечение получают 14 человек, амбулаторное — 71.
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Как сообщало ИА REGNUM, в Роспотребнадзоре спрогнозировали поведение «Омикрона» в России.