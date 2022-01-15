Красноярск, , 12:02 — REGNUM В Красноярском крае число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 177 163. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки выявлено 319 носителей.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Скончались за сутки 25 пациентов, а всего жертвами COVID-19 в регионе стали 9075 жителей. Выздоровели к настоящему времени 162 123 человека, в том числе 249 за последние сутки.

«Под медицинское наблюдение взято 1 109 контактных человек. Проведено тестов на коронавирус всего 4 685 114, из них за последние сутки 7 797», — отметили в управлении.