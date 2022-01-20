Якутск, , 09:04 — REGNUM В столице Якутии родителей обязали контролировать детей, переведённых на дистанционное обучение. Школьники должны сидеть дома, сообщила 20 января во время брифинга заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина.

Дистанционное обучение Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» и угроза «удалёнки» — все новости»

Читайте также: В Якутии воспитателей детсадов будут ежедневно тестировать на COVID-19

Детские сады Якутска продолжают работать в режиме повышенной готовности. Старшеклассникам разрешено посещать учреждения образования. На дистанционном обучении находятся ученики 1−8 классов.

«Несмотря на достаточно большое увеличение количество заболевших, связанное со скоростью распространения инфекции, у большинства заболевших пока регистрируется легкое течение заболевания, в связи с чем осуществляется их амбулаторное лечение и контроль», — констатировала Ольга Балабкина.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале каждого рабочего дня у воспитателей в детских садах Якутии будут брать экспресс-тест на коронавирусную инфекцию. Только после этого они смогут пойти в группу к детям.