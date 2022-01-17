Улан-Удэ, 17 января 2022, 08:31 — REGNUM В Бурятии выявлены первые четыре случаи заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом рассказала журналистам замглавы регионального управления Роспотребнадзора Елена Кузьмина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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«В субботу мы получили результаты научно-исследовательского института о том, что в нашей республике выявлены два случая омикрона, и буквально сегодня мы получили ещё два случая», — отметила она.
В числе носителей нового штамма 15-летний подросток.
В связи с этим власти ожидают быстрого роста очередной волны заражений. Минздрав республики готовят медицинские организации к увеличению числа обращений со стороны больных.
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