Улан-Удэ, , 08:31 — REGNUM В Бурятии выявлены первые четыре случаи заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом рассказала журналистам замглавы регионального управления Роспотребнадзора Елена Кузьмина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«В субботу мы получили результаты научно-исследовательского института о том, что в нашей республике выявлены два случая омикрона, и буквально сегодня мы получили ещё два случая», — отметила она.

В числе носителей нового штамма 15-летний подросток.

В связи с этим власти ожидают быстрого роста очередной волны заражений. Минздрав республики готовят медицинские организации к увеличению числа обращений со стороны больных.

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