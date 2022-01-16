Ростов-на-Дону, , 14:27 — REGNUM В Ростовской области продолжает расти число госпитализаций пациентов с COVID-19. Загрузка ковидных стационаров увеличилась до 65,5%. Это следует из данных, опубликованных на сайте донского правительства 16 января, передаёт ИА REGNUM.

Реанимационная палата Василий Иванов © ИА REGNUM

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В настоящее время лечение получают 8 857 человек, получившие положительный результат теста на коронавирус. В стационарах медицинскую помощь получают 2 тыс. пациентов, из них в тяжёлом состоянии находятся 27 человек. На амбулаторном лечении остаются 6 857 пациентов.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области подготовили специальные койки для заразившихся штаммом коронавируса «Омикрон». Это обсервационные места и мельцеровские боксы в инфекционных госпиталях.

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