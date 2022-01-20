Тула, , 10:55 — REGNUM В Тульской области приостанавливают проведения ряда массовых мероприятий, а также возвращают дистанционный формат работы. Соответствующие изменения внесены в указ «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области». Об этом сообщили 19 января в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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В соответствии с изменениями, рекомендовано работодателям Тульской области перевести на дистанционный режим работы не менее 50% сотрудников из числа руководителей, специалистов и других служащих. Также в коллективах необходимо обеспечить достижение уровня коллективного иммунитета от COVID-19 в 80%. В торговых центрах, музеях, кинотеатрах и при проведении концертных, театральных и спортивных мероприятий, в организациях общепита рекомендовано обеспечить бесконтактную термометрию посетителей. Также в регионе приостанавливается проведение банкетов, танцевальных и иных развлекательных мероприятий.

Как уточнили в управлении пресс-службы, в связи с прогнозом по широкому распространению штамма «Омикрон» на 19 января в Тульской области развернута 1781 койка для лечения больных с коронавирусом, 1464 оборудовано кислородом, 271 койка оборудована ИВЛ. До конца января будет развернуто еще около 300 коек. Сформирован запас лекарств, средств индивидуальной защиты, медицинского кислорода, вакцин от коронавируса.