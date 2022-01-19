Архангельск, 19 января 2022, 14:52 — REGNUM В Архангельской области выявили первых зараженных штаммом коронавируса «Омикрон».

Фото штамма «Омикрон»
Фото штамма «Омикрон»
Центр «Вектор»

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Управлении Роспотребнадзора, семь заболевших выявили в областном центре, по одному случаю зафиксировано в Северодвинске и Новодвинске.

«Все пациенты уже находятся на амбулаторном этапе лечения», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, «Омикрон» добрался до Краснодарского края.