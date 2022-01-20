Москва, , 18:59 — REGNUM Визит представителей Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Россию в рамках процесса регистрации вакцины от коронавируса «Спутник V» может состояться в феврале. Об этом 20 января сообщил журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Вакцина «Спутник V» Mos.ru

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«Все данные в ВОЗ переданы, досье сформировано, мы ожидаем от них решения. Я думаю, что визиты состоятся в первом квартале, ждём этого ориентировочно в феврале», — сказал глава Минздрава.

Напомним, ВОЗ в октябре минувшего года возобновила процедуру регистрации российской вакцины «Спутник V», приостановленную ранее для проведения инспекции на заводе-производителе в Уфе. Задержку с регистрацией препарата в ВОЗ объясняли отсутствием необходимой информации.