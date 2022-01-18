Кемерово, , 16:04 — REGNUM В Кемеровской области участники заседания оперативного штаба сегодня, 18 января, обсудили программу, которая позволит защитить население от штамма коронавируса «Омикрон». Регион готовится к его приходу, заявил губернатор Сергей Цивилёв.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы видим, что новый штамм ведёт себя по-другому, он быстро распространяется, и наша основная задача сейчас — подготовиться к его приходу в Кузбасс, — сказал Цивилёв. — Для этого надо разработать программу действий, которая позволит максимально защитить людей».

Как отметил заместитель председателя правительства области Алексей Цигельник, по прогнозу федеральных ведомств, пик заболеваемости придётся примерно на 5 февраля. Если рост обращений в «красную зону» превысит 6 тысяч в день, а количество вызовов на дом возрастёт до 5 тысяч, медорганизации будут переведены в экстренный режим работы, который предполагает оказание только экстренной и неотложной помощи, выдачу льготных лекарств и продление режима работы «красных зон» с 08:00 до 23:00 (время местное).

В регионе также предусмотрено увеличение числа сотрудников колл-центров, количества «красных зон». В Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске в случае роста числа заразившихся на круглосуточный режим работы переведут по одной поликлинике.

Резерв скорой помощи может быть увеличен на 17% — до 233 бригад.

В правительстве региона отметили, что увеличить числа врачей, фельдшеров, выездных бригад поликлиник и бригад скорой медицинской помощи планируют за счёт привлечения узких специалистов, ординаторов и студентов медицинского вуза и колледжа, волонтеров.