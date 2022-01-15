Улан-Удэ, , 13:28 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано четыре новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

В реанимации Стопкоронавирус.рф

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Все скончавшиеся были в возрасте старше 65 лет. Таким образом, общее число жертв COVID-19 за весь период пандемии достигло 2524.

В ковидных стационарах республики лечатся 728 пациентов. 115 тяжёлых больных находятся в реанимации, 59 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторное лечение на дому, по состоянию на 15 января, проходят 1650 носителей.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1002 койки: занято — 728, свободно — 274 койки. Занятость коечного фонда составляет 72,6%», — отметили в оперштабе.