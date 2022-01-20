Тюмень, , 18:32 — REGNUM В Тюменской области выявлен носитель штамма «Омикрон. Это мужчина 46 лет, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Александр Погожев © ИА REGNUM

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«Тюменским научно-исследовательским институтом краевой инфекционной патологии при проведении фрагментарного секвенирования в пробе пациента мужчины 46 лет выявлен новый геновариант вируса SARS-CoV-2 «Омикрон», — говорится в официальном заявлении управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

Заболевший изолирован. За пределы региона он не выезжал, контакты с приезжими из-за рубежа отрицает.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, носителей нового штамма коронавируса «Омикрон» ранее выявили в Курганской области и на Ямале.

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