Симферополь, 17 января 2022, 15:04 — REGNUM Первый случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон» зарегистрирован в Республике Крым. Об этом в соцсетях сообщил 17 января глава Крыма Сергей Аксёнов.
Он обратился к крымчанам с просьбой соблюдать масочный режим и другие меры эпидемиологической безопасности.
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Как сообщало ИА REGNUM, в регионе в последнюю неделю регистрируется рост числа заражений коронавирусом. С 17 января в регионе вернули требование о предъявлении QR-кодов в общественных местах.