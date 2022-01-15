Ростов-на-Дону, , 13:22 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 12 летальных исходов среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 15 января.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались шесть женщин в возрасте от 64 до 82 лет и шестеро мужчин в возрасте от 63 до 88 лет. Все ковид-пациенты страдали хроническими заболеваниями.

С начала эпидемии в Ростовской области зарегистрировано 9 876 случаев смерти среди пациентов, получивших положительный результат теста на коронавирус.

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